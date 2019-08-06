Это война: Трамп усилил экономическую блокаду Венесуэлы

Российские законодатели подвергли критике новый указ президента США о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы. В Государственной Думе и Совете Федерации отметили, что данный документ противоречит международному праву.

США усиливают экономическое давление на Венесуэлу. По новому указу Дональда Трампа под санкции попадают активы как правительства, так и бизнеса. Штаты пытаются ударить по нефтяному сектору — в санкционном списке государственная нефтяная компания PDVSA. Меры также коснутся всех лиц, которые находятся в подчинении ведомств, и тех, кто действует в их интересах.

"Блокируется вся собственность властей Венесуэлы, которая находится в юрисдикции США или окажется впоследствии в Штатах. Активы не могут быть переданы, оплачены, с ними нельзя совершать никакие действия", — говорится в соответствующем указе Трампа.

Объяснение традиционное: узурпация власти, нарушение прав человека и попытки помешать деятельности лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он, в свою очередь, ожидаемо приветствовал санкции.

"Эти действия являются следствием узурпации власти. Те, кто ее поддерживают, пользуясь болью и голодом венесуэльцев, должны знать, что это будет иметь последствия", — написал Хуан Гуайдо на своей страничке в Twitter.

А вот законный президент Венесуэлы Николас Мадуро в день выхода указа Дональда Трампа в одном из интервью заявил, что Штаты фактически развязали экономическую войну против Каракаса.

"Это экономическая, финансовая и торговая война. Правительство США преследует Венесуэлу, а в результате мы не можем покупать лекарства по всему миру. Мы не можем покупать продовольствие, другие необходимые товары. Мы ничего не можем приобретать. Они заморозили на наших счетах более 20 миллиардов долларов в европейских банках и не только", — рассказал Николас Мадуро, президент Венесуэлы.

Указ Трампа вызвал критику даже в американской прессе. The Washington Post пишет, что санкции фактически означают полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. Тем самым администрация Трампа повышает градус напряжения в отношениях с Каракасом.

"Администрация Трампа заморозила все активы правительства Венесуэлы в ходе резкой эскалации напряженности в отношениях с Николасом Мадуро. Это ставит администрацию Венесуэлы в один ряд с такими странами-противниками, как Куба, КНДР, Сирия и Иран, которые тоже подверглись агрессивным действиям США", — указывает издание.

О том, что Штаты готовы установить блокаду Боливарианской республики, Дональд Трамп говорил еще на прошлой неделе.

- Вы рассматриваете вопрос введения блокады и изоляции в отношении Венесуэлы, учитывая объем иностранной помощи, который получает Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина?

- Да.

На эти угрозы со стороны Вашингтона сегодня ответила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес: "Весь это процесс агрессии против нашей родины не имеет под собой никакой международной правовой основы. Это уже высшая степень безумия. Санкции на нефть, золото, долг — это полномасштабная транснациональная операция, во главе которой стоят США".

Как иллюстрация — в Перу открывается еще одна Международная конференция по Венесуэле. И она снова пройдет без представителей законных властей Боливарианской республики.