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Договор о РСМД 6 минут назад

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6 августа 201916:22 Антон Подковенко

Россия ответит зеркально: Москва обвинила США в подрыве стабильности в мире

Россия ответит зеркально: Москва обвинила США в подрыве стабильности в мире

Москва обещает адекватный ответ, в случае если Вашингтон начнет размещение ракет средней и меньшей дальности и это будет угрожать национальной безопасности России. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. В интервью каналу "Россия 24" он рассказал, в каких условиях проходили переговоры с Соединенными Штатами по теме ДРСМД.

Просто повод и никаких доказательств. По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, на встречах американцы даже не говорили ничего конкретного. Хотя на международных трибунах утверждают, что у них есть некие данные по нарушению Россией договора.

"Мы с американскими нашими партнерами встречались. И я встречался с Болтоном, и президент его принимал. Мы об этом говорили: никаких доказательств мы не получали. Я считаю, им нужен был повод выйти из договора. Этот повод они нашли для себя и своих партнеров. Когда мы им сказали – представьте конкретные факты, ответ был такой – вы сами знаете. Но мы не знаем!" – подчеркнул секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Словом, пустая риторика. И за американскими "декларациями о миролюбии" тоже ничего нет. Пекин высказался совершенно определенно.

"Все обвинения в адрес России в том, что она нарушает договор, с нашей точки зрения, являются в чистом виде отговоркой для выхода из соглашения. Истинная цель выхода Соединенных Штатов из договора — это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал. Мы очень обеспокоены планами США по разработке и испытанию ракет средней дальности наземного базирования. Китай не будет сидеть сложа руки, мы будем вынуждены принять контрмеры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — пообещал Вашингтону директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

Владимир Путин сказал, что выход США из ДРСМД — это одностороннее под надуманным предлогом разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, что это серьезно осложнит ситуацию в мире. Потому что теперь появились фундаментальные риски для всех. Нарушения американцев по ДРСМД нам хорошо известны.

"Это пусковые установки, это ракеты-мишени, и беспилотные летательные аппараты, но они отказывались обсуждать свои нарушения и фиксировали для нас: "Мол, вы знаете, что вы нарушили". Я полагаю, они намекали на ракету 9М729. Это крылатая ракета. И полагаю, что своим партнерам они о ней говорили. И поэтому мы предприняли следующие действия: мы говорили – давайте посмотрим с вами в закрытом режиме эту ракету, и вы получите всю исчерпывающую информацию по ней. И вы убедитесь, что она не нарушает этот договор. Они от этого отказались".

Ракету показали в парке "Патриот" – беспрецедентный шаг, вообще-то. Ее видели многие иностранные делегации, но представители США не приехали. И партнерам своим не рекомендовали. То есть, сначала Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, теперь из ДРСМД. Остается в силе Договор о стратегических наступательных вооружениях, но Вашингтон уже заявлял, что подумывает в 2021 году и из него выйти. Остается только договор о нераспространении ядерного оружия, который еще сдерживает США.

"Когда эти договоры работают, то явного превосходства в любой точке мира они пока не имеют. Когда эти договоры не работают, они будут размещать оружие в любой точке, против любого противника, кого они так посчитают, и в любом количестве", — предполагает Николай Патрушев.

Россия ответит, как сказал Владимир Путин, "зеркальными мерами". Президент дал поручение Минобороны, МИД и Службе внешней разведки следить за разработкой, испытаниями, производством и размещением Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности. Если мы увидим, что Штаты их создают, разработаем аналогичные, пообещал российский президент. А до этого у нас есть ракеты Х-101, "Кинжал", отлично показавший себя "Калибр", а в ближайшей перспективе – гиперзвуковые системы типа "Циркон". При этом первой Россия нигде размещать оружие не будет. Вопрос, что делать дальше? Путин и Трамп на каждой встрече поднимают темы стратегической стабильности. То есть, диалог все-таки есть.

"Даны указания и сотрудничают спецслужбы. Они не по всем направлениям сотрудничают, но это сотрудничество расширяется и, я полагаю, будет расширяться. Мы проговариваем во время каждой встречи по линии аппаратов Совета безопасности – стратегической стабильности. Поэтому, я думаю, что мы эту тему не упустим", — добавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.

МИД России и Госдеп США тоже обсуждают эти темы. А стратегическую стабильность во многом поддерживают наши новейшие военные разработки, есть там ДРСМД или нет. Но это не снимает с американской стороны ответственности за нарушение договора.

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