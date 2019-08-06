Тренер "Краснодара" Матвеев: "Порту" напоминает "Зенит"

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев в преддверии матча отборочного раунда Лиги чемпионов против "Порту" сравнил своего предстоящего соперника с предыдущим – санкт-петербургским "Зенитом", с которым "быки" играли третьего августа.

"Порту" – сильная команда, и мы это понимаем, поэтому будем пытаться использовать свои сильные стороны, — приводит слова Матвеева ТАСС. – На наш взгляд, "Зенит" чем-то напоминает "Порту" по манере ведения игры, используя средние и длинные передачи, быстро переходит в атаку. Игра против "Зенита" была репетицией, и это поможет нам в среду".

"Возможно, будет фактор своего поля. Мы провели несколько матчей в чемпионате России, и это даст нам преимущество. Впрочем, сложно сказать, что будет. Не думаю, что мы будем отходить от атакующего стиля игры. Наоборот, будем пытаться навязать свою игру и отталкиваться от себя".

Напомним, что матч между "Краснодаром" и "Порту" состоится в среду, седьмого августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.