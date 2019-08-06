Роман Нойштедтер станет игроком "Динамо"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в ближайшее время присоединится к московскому "Динамо". В настоящее время 31-летний футболист является свободным агентом.

Контракт Нойштедтера с турецким "Фенербахче" закончился, и футболист занят поисками новой команды. Как сообщил сайт Soccer.ru, новым клубом Романа станет "Динамо". Футболист уже находится на динамовской базе в Новогорске и в ближайшее время подпишет контракт.

Роман Нойштедтер еще не имеет опыта выступлений в российской премьер-лиге. Футболист играл за немецкие "Майнц", менхенгладбахскую "Боруссию" и "Шальке", а так же за турецкий "Фенербахче".