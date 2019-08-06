Мечты сбываются: на форуме "Таврида" стартовала самая смешная смена

На молодежном форуме "Таврида" — самая смешная смена. Популярные комики передают секреты мастерства начинающими продюсерам, авторам, режиссерам и актерам. Они приехали со всей России. В Крыму в эти дни сбываются не только их мечты.

Бурными аплодисментами стоя участники "Тавриды" встречают известного юмориста Евгения Петросяна.

Второй этап форума "Таврида" завершается 12-й сменой со слезами на глазах от смеха. На мыс Капсель приехали со всей страны начинающие комика и мэтры российского юмора.

Разговор по душам про юмор в 1960-е годы проходит в главном шатре "Тавриды".

Сегодня, признается комик, юмора на отечественном телевидение много. Но молодые таланты нужны всегда. Поэтому Евгений Петросян и приехал на Тавриду.

"Я открыл свою школу", — признается юморист Евгений Петросян.

В школу юмора Евгения Петросяна очень хочет попасть и 10-летний Андрей Полозов из Новосибирска. Он тяжело болен. Волонтеров из фонда "Мечтай со мной" мальчик попросил организовать встречу с юмористом.

"Я уже рассказываю шутки", — признался школьник Андрей Полозов.

Церемония открытия смены юмора была необычайно шумной. На "Тавриду" приехали 400 участников с мечтой реализовать свои проекты. Ксения Селезнёва из Уфы студентка и кэвээнщица. С первого курса на сцене. Хочет получить грант в 200 тысяч рублей, чтобы запустить Студенческую лигу КВН в городе.

На каждой смене "Таврида" раздает более 10 миллионов рублей на реализацию интересных проектов. Вот и начинающий продюсер из Смоленска Карлен Михальченков. В родном городе хочет организовать клуб молодых комиков.

"Я хочу стендап-клуб открыть", — рассказывает Карлен Михальченков.

С похожими идеями приехали на Тавриду Али Салихов из Дагестана и Роман Воробьев из Ярославля.

"Мы хотим провести фестиваль юмора", — делится своими планами Роман Воробьев.

Большим фестивалем юмора закончится 12-я смена "Тавриды" в конце недели. На протяжении нескольких дней молодые комики будут учиться юмору у мэтров российской эстрады. А уже в конце августа здесь откроется большой творческий фестиваль всех участников форума.