Водителю каршеринга пришлось удирать от пешеходов после проката по тротуару

Доверившийся навигатору водитель заехал на каршеринговом автомобиле на тротуар и долго лавировал между людьми, пока несколько пешеходов не попытались носом ткнуть его в проезжую часть. Очевидец снял заезд по бульвару Менделеева на видео.

На кадрах видно, что изначально мужчина за рулем арендованной Skoda Rapid острожничал и двигался на малой скорости, но после того, как он заехал на клумбу и на него обратили внимание пешеходы, резко ускорился, при этом чуть не задавил людей.

Оглядевшись, водитель обнаружил, что проезжая часть проходит параллельно, по ней он и уехал с места.