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Взрывы под Ачинском 5 минут назад
Жителям разрешили вернуться в район сгоревшего арсенала
Жителям Ачинского района Красноярского края, кроме людей из поселка Каменка, разрешили вернуться домой из эвакуации после взрывов на военном складе.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала сотрудница пресс-службы регионального управления МЧС Алена Алексишина.
Она подчеркнула, что в районе Каменки саперы продолжают прочесывать местность в поисках неразорвавшихся боеприпасов.
В свою очередь мэр Ачинска Илай Ахметов сообщил, что жители этого 100-тысячного города, который расположен в 15 километрах от арсенала, в ближайшее время вернутся домой.
Отмечается, что ачинцы, эвакуированные в Красноярск, смогут вернуться на малую родину 7 августа на специально предназначенной для них электричке с красноярского вокзала в 11.00 по местному времени (07.00 по московскому).
Ахметов подчеркнул, что дороги на Ачинск свободны для автомобилистов.
По информации Следственного комитета России, при взрывах на артиллерийском арсенале, расположенного на территории воинской части один человек погиб и восемь пострадали. В данное время пожар потушен. С огнем боролись почти 24 часа.
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