Новичок "Спартака" Гус Тил сделал запись на русском

Новичок московского "Спартака" Гус Тил приступил к изучению русского языка. Голландский полузащитник уже написал фразу на русском на своей странице в соцсети.

На своей странице в Instagram Гус Тил сделал запись на русском и голландском языках, где сообщил, что счастлив быть игроком московского клуба. Конечно, говорить об успехах Тила преждевременно, однако 21-летний футболист намерен выучить русский в ближайшее время.

Гус Тил перешел в "Спартак" из "Алкмара", где он был капитаном. Кандидат в сборную Голландии заключил с москвичами контракт сроком на четыре года. Стоимость Тила оценивается от 15 до 18 миллионов евро. Таким образом, Гус стал самым дорогим футболистом в истории столичного клуба.