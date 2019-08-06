В Америке умерла нобелевский лауреат по литературе

В Америке в возрасте 88 лет умерла писательница, первый темнокожий лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон.

Об этом сообщает издание Associated Press. Писательница скончалась в понедельник, 5 августа, в одном из медицинских центров Нью-Йорка.

Тони Моррисон — лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года. Ее творческая карьера началась с участия в неофициальном кружке писателей и поэтов Говардского университета. На одно из заседаний Моррисон пришла с рассказом, в котором шло повествование о чернокожей девушке, мечтающей иметь глаза голубого цвета. Впоследствии этот рассказ стал основой для первого романа писательницы под названием "Самые голубые глаза".

Роман "Возлюбленная" помог Моррисон завоевать Пулитцеровскую премию в 1988 году.

Нобелевскую премию женщина получила "за то, что в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности".