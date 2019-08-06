На территории детсада на востоке Москвы нашли скелет

Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном следственном управлении СКР по Москве.

Отмечается, что останки человеческого скелета были найдены в канализационном люке. По предварительным данным, человек умер более года назад.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. По ее итогам будет принято процессуальное решение.