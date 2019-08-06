Никита Белых разводится с женой из-за угроз
Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых заявила о том, что подала на развод.
Соответствующее заявление Екатерина Белых сделала в своем Telegram-канале. "Сегодня мне 33. И я подаю на развод". По словам супруги экс-губернатора Кировской области, такое решение принято в связи с многочисленными угрозами, поступающими по отношению к ней и ее коллегам.
Екатерина Белых отметила, что данное решение им с мужем далось непросто, но оно необходимо для того, чтобы не допустить влияния их правозащитной деятельности на судьбу Никиты Белых в заключении.
Свадьба Белых состоялась тогда, когда бывший губернатор Кировской области уже содержался под арестом. После этого пара обвенчалась, а данная церемония стала первой, проведенной в СИЗО "Матросской тишины".
Никита Белых был осужден в феврале 2018 за взяточничество. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Суд также назначил Белых штраф в размере более 48 миллионов рублей.
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