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Аварии и ДТП 20 минут назад

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6 августа 201917:35

Ехал по встречке в центре Москвы: массовое ДТП на Тверской попало на видео

Twitter/ЦОДД

В столице на Тверской улице произошло массовое ДТП, с участием четырех автомобилей. В течение нескольких часов на дороге две полосы из четырех были перекрыты на время устранения последствий аварии.

Инцидент произошел в 12:40, когда на полосу встречного движения вылетел автомобиль Audi, задел две машины, а затем устроил лобовое столкновение с легковушкой.

 

В ГИБДД сообщили РИА Новостям, что в результате аварии пострадал один человек, агентство ТАСС сообщает о четырех пострадавших. По данным ЦОДД, в текущем году у автомобиля, выскочившего на встречку, было зарегистрировано 19 штрафов за превышение скорости.

К настоящему времени проезжая часть освобождена от последствий аварии.

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