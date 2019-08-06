Ехал по встречке в центре Москвы: массовое ДТП на Тверской попало на видео

В столице на Тверской улице произошло массовое ДТП, с участием четырех автомобилей. В течение нескольких часов на дороге две полосы из четырех были перекрыты на время устранения последствий аварии.

Инцидент произошел в 12:40, когда на полосу встречного движения вылетел автомобиль Audi, задел две машины, а затем устроил лобовое столкновение с легковушкой.

Момент ДТП на Тверской улице. Обстоятельства выясняются. pic.twitter.com/Zfv025dBqH — ЦОДД (@gucodd) 6 августа 2019 г.

В ГИБДД сообщили РИА Новостям, что в результате аварии пострадал один человек, агентство ТАСС сообщает о четырех пострадавших. По данным ЦОДД, в текущем году у автомобиля, выскочившего на встречку, было зарегистрировано 19 штрафов за превышение скорости.

К настоящему времени проезжая часть освобождена от последствий аварии.