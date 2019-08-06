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6 августа 201917:39

Владельцу картонного Gelandewagen пригрозили штрафами за езду по городу

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Нижегородский блогер Илья Молодцов рискует получить несколько штрафов за нарушение ПДД, хотя по городу он катался на картонном автомобиле. Свои похождения на самодельном Mercedes-Benz Gelandewagen молодой человек снял на видео.

В основе импровизированного внедорожника — велосипед, который и принял на себя не только наездника, но и обвес с брендом именитого производителя. На картонном "Гелике" Илья отправился на проезжую часть, где в общем потоке, как утверждают инспекторы, и нарушил правила, причем не единожды.

Так, ему вменяют пересечение сплошной линии и ошибку при проектировании транспортного средства, которое полицейские приняли за груз, чьи габариты оказались чрезмерными.

Ранее Молодцов уже попадал в поле зрения местных инспекторов, когда катался зимой на ковре, привязанном к автомобилю.

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