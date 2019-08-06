Владельцу картонного Gelandewagen пригрозили штрафами за езду по городу

Нижегородский блогер Илья Молодцов рискует получить несколько штрафов за нарушение ПДД, хотя по городу он катался на картонном автомобиле. Свои похождения на самодельном Mercedes-Benz Gelandewagen молодой человек снял на видео.

В основе импровизированного внедорожника — велосипед, который и принял на себя не только наездника, но и обвес с брендом именитого производителя. На картонном "Гелике" Илья отправился на проезжую часть, где в общем потоке, как утверждают инспекторы, и нарушил правила, причем не единожды.

Так, ему вменяют пересечение сплошной линии и ошибку при проектировании транспортного средства, которое полицейские приняли за груз, чьи габариты оказались чрезмерными.

Ранее Молодцов уже попадал в поле зрения местных инспекторов, когда катался зимой на ковре, привязанном к автомобилю.