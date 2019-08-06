Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова. Родионов уже занимал этот пост с 2011 по 2015 год.

В 2015 году бывший нападающий "Спартака" Сергей Родионов занял пост генерального директора клуба и занимал ее до 18 декабря 2018 года. Затем он перешел на должность спортивного директора, которую покинул в конце апреля..

Во вторник Сергей Родионов вернулся на пост президента академии "Спартака". "Мы продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, "Спартака-2" и основного состава. Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу", — приводит слова Родионова ТАСС.