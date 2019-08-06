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Дело экс-министра финансов Подмосковья 20 минут назад
Вину признал: дело подмосковного экс-министра финансов дошло до Басманного суда
Басманный суд Москвы начал рассматривать дело бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении и растрате. Общая сумма похищенного — более 11 миллиардов рублей.
10 лет сложнейшей работы правоохранительных органов, следствия и прокуратуры, десятки тысяч документов, сотни доказательств, международный розыск, экстрадиция и, наконец-то, главный фигурант дела о хищении более чем 11 милордов рублей, экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов предстал перед судом.
Обвинение по 22 преступлениям, 10 из которых — это мошенничество, 9 — легализация денежных средств и 3 — растрата. Свою вину экс-министр полностью признал, а потому дело рассматривается в особом порядке, что означает: во-первых, доказательства вины в суде изучаться не будут, а во-вторых, приговор не сможет превысить двух третей от максимального срока наказания.
Адвокаты Кузнецова, впрочем, надеются и этот срок уменьшить, заявляя, что под стражей их подзащитный провел уже 7 лет, 3 месяца и 29 дней ровно. Это считая его заключение во Франции по запросу российской прокуратуры до экстрадиции.
Также защитники уверены — по отдельным преступлениям уже истек срок давности, таких эпизодов 14. Следующее слушание состоится 14 августа, за это время сторона обвинения сможет ознакомиться с ходатайством защиты. По данным Следственного комитета, Кузнецов, используя служебное положение, переуступал долги перед предприятиями ЖКХ и прочими организациями подставным фирмам. Затем перепродавал долги банкам, после чего вынуждал глав районов брать кредиты на оплату этих долгов. В свою очередь, внесенные суммы уходили также на адреса фиктивных фирм, после чего присваивалась Кузнецовым и его сообщниками.
"На эти деньги, полученные таким путем, покупаются недвижимость, о которой достаточно часто говорится. В дальнейшем был сделан второй ход, уже на другие 2 миллиарда рублей по такой же схеме. Но уже участвовали другие районы Московской области", — поясняет бывший старший следователь при председателе СК России Александр Филин.
Похищенные миллиарды экс-министр вкладывал в заграничную недвижимость, а также в предметы роскоши и антиквариат. По этому делу уже осуждены и находятся в розыске еще несколько человек. К примеру, экс-супруга Кузнецова укрывается от следствия в США. Впрочем, в любом случае, повидаться с бывшей женой у Кузнецова в ближайшее время получится едва ли, скорее всего обвинение запросит ему значительный срок тюремного заключения. На данный момент арест экс-министру продлен до 16 января 2020 года.
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