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6 августа 201919:19

Буйную автоледи с бейсбольной битой, оштрафовали

фото: twitter.com/Вести.Ru

Сотрудники ГИБДД нашли и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения женщину, которая на Комендантском проспекте в Петербурге угрожала пешеходу бейсбольной битой за сделанное ей замечание по поводу езды по тротуару.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в управлении ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что после инцидента, который появился в средствах массовой информации и социальных сетях, в отношении автолюбительницы 1995 года рождения, которая управляла Lexus, сотрудники госавтоинспекции Приморского района северной столицы составили протокол об административном правонарушении и наложили штраф.

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