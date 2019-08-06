Буйную автоледи с бейсбольной битой, оштрафовали

Сотрудники ГИБДД нашли и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения женщину, которая на Комендантском проспекте в Петербурге угрожала пешеходу бейсбольной битой за сделанное ей замечание по поводу езды по тротуару.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в управлении ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что после инцидента, который появился в средствах массовой информации и социальных сетях, в отношении автолюбительницы 1995 года рождения, которая управляла Lexus, сотрудники госавтоинспекции Приморского района северной столицы составили протокол об административном правонарушении и наложили штраф.