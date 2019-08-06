Юные российские хоккеисты одержали вторую победу на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России по хоккею одержала вторую победу на проходящем в Чехии и Словакии Кубке Глинки/Гретцки. На этот раз наши хоккеисты обыграли шведских сверстников со счетом 3:0.

Все три шайбы были заброшены в последние 10 минут основного времени. Шайбы забросили Василий Пономарев, Богдан Тринеев и Павел Тютнев. Сборная России одержала вторую победу на турнире. Накануне наши хоккеисты взяли верх над сборной США со счетом 6:2. В среду россиянам предстоит встреча с командой Словакии.

Турнир проводится с 1991 года. С 2002 по 2017 он носил имя "Мемориал Ивана Глинки", а два года назад получил нынешнее название. Сборная ССР/России трижды становилась победителем, четыре раза занимала второе место и 9 раз становилась третьей. Последний раз наши хоккеисты выигрывали турнир в 1995 году.