Депутат из ФРГ призвал не принимать в школы детей, не владеющих немецким языком

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Карстен Линнеман выдвинул предложение, согласно которому в начальные школы не должны принимать детей, не владеющих немецким языком.

Соответствующее заявление депутат сделал во время интервью газете Rheinische Post​​​. По его словам, ребенку, который плохо говорит и понимает по-немецки, нечего искать в начальной школе. Он отметил, что в таких случаях детям необходимо обязательное дошкольное образование, а при надобности — приостановление зачисления ребенка в школу. Линнеман подчеркнул, что это стоит денег, но отсутствие интеграции, а также недостаточное образование обходятся намного дороже.

Депутат заявил о тревожном сигнале — во время языковых тестов, наподобие тех, что проводились в Дуйсбурге, более шестнадцати процентов будущих первоклассников вообще не знали немецкого. Линнеман отметил, что такие проблемы будут становиться еще серьезнее. Например, все больше родителей в настоящее время уже отправляют своих детей в частные школы, поскольку уровень государственных падает.

Линеманн отметил, что о проблеме нельзя молчать, особенно когда происходит усиленный приток населения из других культур. В качестве примера он привел происшествия в общественных бассейнах, преступление на вокзале Франкфурта.

Стоит отметить, что заявление депутата вызвало резкую критику среди политиков партии "Левые", а также некоторых членов Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза Германии.

Инцидент на вокзале Франкфурта приобрел широкую огласку. Мигрант из Эритреи в июле 2019 столкнул под поезд восьмилетнего мальчика, а также его мать. Ребенок умер, а женщина получила травмы. Впоследствии стало известно, что мужчина был психически нездоровым. С 2006 года он проживал в Цюрихе, где считался хорошо интегрированным в общество.