Глава ЦИК встретится с кандидатами от КПРФ

Руководитель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК сообщила, что 7 августа она проведет встречу с инициативной группой кандидатов в Мосгордуму от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

При этом, как передает "Интерфакс", Памфилова отметила, что ей странно, что Валерий Рашкин, который является депутатом Госдумы с 1999 года, не знает, что Центризбирком по закону не имеет прав отправлять в отставку глав избирательных комиссий субъектов.

В свою очередь, кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин проинформировал общественность, что на встрече с Памфиловой планируется обсудить ситуацию на грядущих столичных выборах. Он подчеркнул, что все 45 кандидатов от КПРФ требуют отставки Горбунова, поскольку "в ином случае мы рискуем столкнуться с нелегитимностью результатов выборов".