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Договор о РСМД 31 минута назад
Путь к хаосу: выйдя из ДРСМД, Америка подняла "Восточный ветер"
Россия предлагала США в закрытом режиме осмотреть ракету, спор из-за которой стал поводом для выхода Америки из ДРСМД, рассказал журналистам секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, американская сторона не только проигнорировала этот шаг навстречу, но и позднее не приехала в парк "Патриот", где ракету 9М-729 показали всем желающим. Зато о своих нарушениях договора — пусковых установках, ракетах-мишенях и беспилотниках — Штаты предпочитают не говорить. О развале ДРСМД, который продержался 32 года, резко высказался Китай. Пекин обещает контрмеры, если американские ракеты появятся "у КНР на пороге".
Секретарь Совета безопасности России предупреждает: после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности равновесие в мире нарушено.
"В общем-то, это будет вести к хаосу, потому что другие страны тоже будут реагировать на эти вещи. И такая гонка вооружений может проходить последовательно и все время в большем количестве", — предупреждает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Незамедлительно следует реакция Китая, у которого самая большая армия в мире.
"Когда выходят из соглашения, и сразу после этого объявляют о планах провести испытания еще до конца текущего месяца, а затем ведут разговоры о размещении вооружений, у людей возникает ощущение, что США хорошо подготовились к выходу из договора. По этой причине все эти вещи, что Россия нарушает договор, а Китай не имеет обязательств по нему, с нашей точки зрения являются чистой отговоркой для выхода из соглашения. Истинная цель США — это развязать себе руки и развивать свой ракетный потенциал", — заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
В 1987 году, когда Горбачев и Рейган подписывали договор, Китай только испытывал свои первые ракеты. А сейчас у него, по разным оценкам, от тысячи до двух тысяч боеприпасов такого класса.
Точное количество ракет "Дунфэн" ("Восточный ветер") в официальных источниках не указано. Последняя модификация "Дунфэн 41", ее еще называют убийцей авианосцев, на видео едет к месту дислокации.
Шеф Пентагона Эспер как раз сейчас в турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он обвиняет Китай в агрессивном поведении.
"Мы твердо верим, что ни одна страна не может и не должна доминировать в регионе, и мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами для удовлетворения насущных потребностей региона в области безопасности. Мы также решительно выступаем против вызывающего беспокойство агрессивного дестабилизирующего поведения Китая", — заявил министр обороны США Марк Эспер.
При этом сам он приехал договариваться о размещении американских ракет в Японии.
"Мы особенно обеспокоены высказываниями некоторых высокопоставленных чиновников администрации США о том, что США планируют развернуть ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу совершенно четко заявить, что Китай не останется безучастным, и мы вынуждены будем принять контрмеры", — обещает директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Все китайские ракеты до сегодняшнего дня располагались только на китайской территории. Также, как и все российские, на российской. Но ситуация может стремительно измениться.
"Первыми мы не будем нигде размещать оружие. И нам бы очень хотелось, чтобы американцы сделали аналогичное заявление, но они на это не идут. Если же они начнут размещать оружие, и это будет угрожать нашим интересам, нашей национальной безопасности, мы будем адекватно реагировать. В зависимости от того, где и в каком количестве это будет размещено", — предупредил американских партнеров Николай Патрушев.
Переговоры с США продолжаются на уровне российских и американских военных, дипломатов и спецслужб.
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