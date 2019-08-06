Миллион для звезд "Сириуса": таланты раскрываются в Имеритинской долине

Каждый российский ребенок должен иметь возможность раскрыть свои таланты, а наиболее одаренные дети могут рассчитывать на поддержку государства. Про образовательную систему будущего Владимир Путин говорил в центре "Сириус". В ближайшие годы этот центр станет уже не единственным, а всего лишь первым из целого созвездия подобных площадок в разных регионах. А в Имеретинской долине появится технологический университет и научный кластер мирового уровня.

Стремительно разыграть партию в настольный теннис. А еще заглянуть на финал хоккейного матча. И забить ту самую, победную шайбу. Успеть всё и сразу — задачка не из легких. Но только не для этих детей, что уже химичат в суперсовременной лаборатории. Так увлеченно, что даже президента Путина сначала, кажется, и не заметили.

"С исполнением мечты", — поздравляет Путин юных химиков.

Здесь мечты сбываются на каждом шагу. Это ведь "Сириус", у которого теперь есть своя школа. Ее и показывают Владимиру Путину. Новый образовательный корпус на побережье Черного моря — словно огромный космический корабль.

Сколько бы ни было звезд во Вселенной, такая — одна. Самая яркая. "Сириус". Здесь возможно абсолютно все. И есть все, чтобы это было возможно.

Где еще на семинар по хоккею к юным чемпионам вдруг заглянет Владимир Путин и даже сфотографируется со всеми на память?

И здесь дарят форму "Красной машины".

Мастер-класс от легенды мирового спорта. Владислав Третьяк раскроет секрет успеха непобедимой "Красной машины", которой, несмотря ни на что, не было равных на Олимпийских Играх в Корее.

На той самой Олимпиаде в Корее, когда россияне выиграли, несмотря на запрет исполнения гимна и под нейтральным Олимпийским флагом.

Звезды мировой науки тоже зажигаются в "Сириусе". Они — будущие триумфаторы первенства планеты. Самые талантливые дети со всей страны готовятся к международной естественно-научной олимпиаде. Призеров таких соревнований Путин предлагает поощрять денежными грантами.

"Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, — один миллион рублей. За серебро — 500 тысяч рублей, за бронзу — 400 тысяч рублей. Также принято решение с 2020 года расширить программу грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности. Теперь ежемесячные денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей смогут получать и студенты магистратуры", — поясняет президент России Владимир Путин.

"Сириусу" уже почти 4 года. И за это время здесь побывали тысячи детей — физики и лирики, лучшие их лучших. И будущее страны именно за ними. Об этом президент говорит уже на заседании попечительского совета образовательного центра, напоминая, что условия для одаренных детей нужно создавать и в других регионах.

"Это помогает им раскрыть свои способности, свой дар, получать образование на стыке сразу нескольких дисциплин, заниматься творчеством и спортом одновременно. Такой подход не имеет мировых аналогов и в полной мере соответствует задачам, нашим национальным целям, требованиям будущего, скорости технологических и общественных изменений", — подчеркнул Путин.

Образовательные центры по модели "Сириуса" до 2022 года должны появиться в каждом субъекте страны. Ведь одаренных детей очень много. Нужно лишь суметь разглядеть их талант.