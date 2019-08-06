"Локомотив" продолжает вести переговоры по Комличенко

Московский "Локомотив" продолжает попытку приобрести лучшего бомбардира чемпионата Чехии и нападающего клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко. Сам футболист готовится в составе чешского клуба к матчу Лиги Европы с румынской "Стяуа".

Сам кандидат в сборную России Комличенко хотел бы вернуться на родину, но переговоры проходят довольно тяжело. "Млада Болеслав" на своем официальном сайте подтвердил, что переговоры продолжаются. Сам Николай готовится к игре со "Стяуа".

Ранее поступали противоречивые новости о возможном переходе 23-летнего футболиста. Сначала сообщалось, что переход согласован. Но затем председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с Комличенко ТАСС. " "Намерение выдать желаемое за действительное — это хорошо, -Но запросы сторон, на мой взгляд, выходят за пределы допустимого".