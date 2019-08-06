"Желтые жилеты" по-московски: столицу атакуют лжемонахи-вымогатели
Их разоблачали в Китае и Тайланде, ловили в Лондоне, Нью-Йорке и Торонто, а теперь они добрались до Москвы. На улицах российской столицы появились фальшивые буддийские монахи. Люди в оранжевых одеждах пристают к прохожим, пытаются навязать дешевые безделушки и вымогают деньги.
Улица Солянка. Час пик. Человек в оранжевом одеянии хватает за руку буквально каждого. И вот уже — первая жертва: "монах" получает деньги.
Тверская. Схема — та же: жмет руку, надевает браслет и требует деньги.
Людей в оранжевом, выдающих себя за буддистских монахов, можно встретить не только в Москве: доверчивых туристов обманывают в Нью-Йорке, Торонто, Париже, Минске, Гонгконге, Лондоне. В последнем, кстати, сами осведомленные прохожие уличили попрошайку в обмане по деталям одежды.
Специалисты признают: одежда лжемонахов похожа на настоящую, но выдают детали.
"Обереги здесь — это очень странно! Такие большие четки", — комментирует облачение "монахов" председатель Московского буддийского центра Ламы Цонкапа Артур Гереев. По его словам, "к буддизму это не имеет никакого отношения".
Хотя куда важнее нарушение главных заповедей: в буддийской практике монахи не просто могут, а даже обязаны принимать подарки, если они сделаны из лучших побуждений и не связаны с криминалом. Но откровенно навязываться людям и выпрашивать деньги настоящий монах, конечно, не будет. И, скорее всего, перед вами просто обычный мошенник.
Кто эти люди, остается только гадать. Возможно, действительно иностранцы. Или россияне, прикидывающиеся, что не знают родного языка. В любом случае: преступный бизнес хорошо организован.
Журналист, член общественного совета при МВД РФ Наталия Метелина рассказывает, что разрабатывается определенная стратегия секты, задача которой — собрать как можно больше денег. Браслеты стоимостью один рубль делаются в Китае, а затем за них можно "выцыганить" сто рублей.
"У них есть бизнес-план, говорит Метелина. — В день ты должен втюхать прохожим 20-30 браслетов".
Председатель московского координационного профсоюза полиции Михаил Пашкин комментирует: это — незаконная торговля.
В таких случаях составляется протокол. Если это гражданин другой страны, то за нарушение он высылается, поясняет Пашкин.
"Если будет поставлена задача перед правоохранительными органами избавиться от лжемонахов, это может быть сделано буквально за месяц", — уверен он.
Заработок на нищих — традиционное занятие для этнических группировок. Методы обмана — похожи. Вот и сейчас: вроде иностранец — а слова знакомые.
Бьют на жалость: "Я приехал из Тайваня, монах из Китая. Не получилось, хочу вернуться, нет денег".
Ставка на психологию работает безотказно. В итоге некоторые отдают даже последние деньги. В то, что это новый вид мошенничества, верят далеко не все.
В центре столицы эти мошенники работают уже несколько недель. Однако, по нашим данным, ни одного дела против них полиция пока не возбудила.
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