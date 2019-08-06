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6 августа 201920:21

Два противолодочных самолета РФ провели патрулирование над Тихим океаном

Петр Ковалев/ТАСС

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 провели 13-часовое патрулирование над Тихим океаном у побережья Аляски и Канады.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отмечается, что два Ту-142 в полете над нейтральными водами Тихого океана у северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

При этом во время многочасового беспосадочного полета Ту-142 получили топливо от самолетов-заправщиков Ил-78 Дальней авиации ВКС России.

Ту-142, чья дальность полета составляет 12550 километров, а боевой радиус действия — 6400 километров, предназначен для борьбы с подлодками вероятного противника.

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