Кандидата в губернаторы Петербурга режиссера Бортко заподозрили в "плагиате"

Режиссеру и кандидату в губернаторы города от КПРФ Владимиру Бортко избирательная комиссия Петербурга вынесла предупреждение за нарушение интеллектуального права в его предвыборной газете.

В частности, как сообщили ТАСС с горизбиркоме, в одном из ее выпусков было напечатано стихотворение Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака "Если".

"Прав на публикацию полного текста стихотворения кандидат не подтвердил", – отметили в ГИКе и добавили, что "член комиссии Дмитрий Краснянский на заседании назвал данное нарушение серьезным", и "оно может повлечь обращение в суд об отмене регистрации кандидата".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября.