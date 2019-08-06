В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

В больнице города Раздельная Одесской области погибли два человека. Трагический инцидент произошел в результате взрыва боевой гранаты.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Граната взорвалась в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы. По предварительным данным, погибли двое человек.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.