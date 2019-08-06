В Сочи во время шторма утонули три человека

Три человека утонули в море в Сочи во время пятибалльного шторма, порядка двадцати удалось спасти.

Как передает "Интерфакс", об этой трагедии общественность проинформировал руководитель управления курортов и туризма администрации города Сергей Доморат.

Он подчеркнул, что случившееся произошло из-за того, что туристы пренебрегли предупреждениями спасателей о безопасности и купались в бушующем море.

В свою очередь пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщила, что водолазы обнаружили на глубине двух метров тела двух утонувших людей – молодого человека 25 лет и ребенка. Отмечается, что страшная находка была обнаружена на необорудованном пляже в районе поселка Якорная Щель (Лазаревский район Сочи).