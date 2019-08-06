Лига чемпионов. ПАОК и "Аякс" выдали результативную ничью

В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом". Чемпионы Греции и Голландии сыграли вничью 2:2.

"Аякс" вышел вперед на десятой минуте после штрафного в исполнении Хакима Зиеша. Полузащитник гостей точно пробил с острого угла. Но хозяева поля смогли отыграться через 22 минуты после гола Чубы Экпомы. На этом неприятности амстердамцев не закончились. Получил травму и был заменен нападающий Каспер Дольберг. На поле вышел ветеран Клаас-Ян Хунтелар. А на 39 минуте Лео Матос вывел ПАОК вперед. Перед перерывом чемпионы Греции упустили возможность забить третий мяч.

"Аякс" отыгрался на 57 минуте благодаря курьезному голу Хунтелара. Защитник хозяев Густаво Варела, выбивая мяч, угодил в нападающего "Аякса". Обе команды хотели забить третий мяч, но встреча завершилась вничью 2:2. Ответный матч пройдет в Амстердаме 14 августа.