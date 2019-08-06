Боевики в Сирии нарушили режим прекращения огня

Банформирования продолжили обстрелы населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, несмотря на введенный 2 августа режим прекращения огня.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он подчеркнул, что ситуация в идлибской зоне деэскалации продолжает накаляться из-за того, что полевые командиры боевиков отказались соблюдать условия прекращения огня, объявленного 2 августа.

В итоге, по информации генерала, 5 августа со стороны незаконных вооруженных формирований было зафиксировано 25 обстрелов.