"Арсенал" отказался от аренды Коутиньо

Переход полузащитника Фелипе Коутиньо в "Арсенал" сорвался. Однако бразилец может стать игроком другого лондонского клуба – "Тоттенхэма".

"Арсенал" намеревался арендовать Фелипе Коутиньо на один год, однако не смог согласовать с "Барселоной" финансовую сторону перехода. Английский клуб счел размер арендной платы завышенной, и сделка сорвалась.

Олнако Коутиньо все же может отправиться в Лондон. В его услугах заинтересован "Тоттенхэм", который видит в бразильце замену Кристиану Эрикссону. Если "шпоры" продадут датчанина в "Манчестер Юнайтед", то на вырученные средства они могут купить Коутиньо в оставшиеся до закрытия трансфертного окна время, — до 8 августа.