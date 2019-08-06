Министр культуры устроил Квентину Тарантино экскурсию по Кремлю

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино сегодня побывал на экскурсии в Московском Кремле.

Царь-колокол, Царь-пушку и Большой Кремлевский дворец ему показал глава министерства культуры Владимир Мединский.

В среду Тарантино представит московской публике свой новый фильм "Однажды... в Голливуде". Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.