Тема:
Ситуация в Донбассе 50 минут назад
Безсонов: спецслужбы могут быть причастны к срыву перемирия на Донбассе
Гибель украинских военнослужащих и срыв перемирия на Донбассе может быть делом рук спецслужб Украины. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Он обратил особое внимание на мгновенную реакцию президента Украины на произошедшее.
"Учитывая, как быстро Зеленский отреагировал на эту ситуацию, и она сразу стала поводом говорить о срыве перемирия российской стороной, появляется мысль, что это может быть работа украинских спецслужб", — считает представитель ДНР.
При этом Безсонов привел данные разведки, согласно которым украинские военные погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами, а не от обстрела армейских позиций, как заявил Минобороны Украины.
"Если верить украинской стороне, наши военнослужащие — первоклассные стрелки. Один выстрел из ручного противотанкового гранатомета – четыре противника погибли. Это очень серьезный показатель", — сказал представитель ДНР. На самом деле с украинской стороны имела место не боевая потеря.
Также Безсонов прокомментировал негативное отношение ДНР к назначению новым командующим ООС ярого русофоба Владимира Кравченко: "Он очень отличается от других украинских генералов своей воинственностью. Помешан на войне, мечтает стать прославленным полководцем – украинским Наполеоном, любит проводить исторические реконструкции и побеждать в них. Кроме того, на первом своем совещании Кравченко дал команду: ежедневно должны быть победы".
По словам Безсонова, Кравченко понимает важность информационной войны и для него любые способы достижения побед оправданы, в том числе и гибель своих же военнослужащих. "Поэтому мы ничего хорошего от него не ждем. Но мы готовы к любому исходу и любым движениям противника", — заключил Безсонов.
В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Ранее по теме
-
Украинская армия укрепляет позиции на линии соприкосновения в Донбассе3 суток назад
-
Работы идут осторожно: как проходит разминирование моста в станице Луганской4 суток назад
-
Французские власти не стали комментировать заявление Порошенко4 суток назад
-
Процесс пошел: саперы приступили к разминированию моста в станице Луганской4 суток назад
-
"Убивать всех, кто взял оружие": на Украине призвали к большей жестокости6 суток назад
-
Медведчук дал Зеленскому совет по конституции и регионам9 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
После взрывов в Ачинск возвращаются жители
- Владельцу подмосковного дома Барби продлили арест
- Непропуск скорой доведет до тюрьмы
- "Воскрешение" по-русски: в Италии нашли дома мертвых душ
- Смешная смена "Тавриды"
- Как готовят заоблачную еду
Самое читаемое
-
Украинцы в испанском отеле пожаловались на российский флаг, за что их проучили
- Кит перепутал дайвера с едой и проглотил его, но потом передумал и выплюнул. Фото
- Российский шоу-бизнес вспомнил о скормленном крокодилам "банкире" Сафиеве
- Десантник, отмечавший день ВДВ, убил в драке школьника
- Пасеки смерти: почему пчелы массово гибнут
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Натальи Карпович. Проще было родить 6 детей, чем отказаться от усыновленного
Вести.Экономика
-
Признание Китая валютным манипулятором приведет к валютной войне
- Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы
- Топ-5 компаний по продажам планшетов в мире
- Рынок акций США испытал самый серьезный обвал года после обострения торговой войны с Китаем
- Как сильно может ослабнуть рубль?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествия
- Джип для эгоиста: 3-дверные внедорожники прошлого и настоящего
- Двойная смерть ценой 35 тысяч рублей и результаты опроса ГИБДД: что имеем?
- Mitsubishi Outlander получил салон в самом модном тренде сезона
- Самый мощный Ford в истории: раскрыты характеристики
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
5 причин храпа, о которых вы могли не знать
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Из-за ласковой собаки женщине пришлось ампутировать руку
- О нет, только не это: что не так с лапшой быстрого приготовления
- Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
Вести в 20.00
-
Взрывы прекратились: в Ачинск возвращаются жители
- Опасный Париж: Нотр-Дам накроют куполом от свинца
- На дальней станции сойду: ушел композитор Сергей Березин
- На Тверскую вернулся дом Прошиных
- Арест владельца подмосковного Дома Барби продлен
- Джамму и Кашмир лишились особого статуса
- Вид с воды: до древнего города донесут водные крылья
Вести-Москва
-
В фитнес-клубе в Нагатине произошла утечка хлора
- Из подмосковной деревни исчез газ: как его вернуть?
- Уличные художники со всего мира съехались на фестиваль граффити в Одинцове
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии