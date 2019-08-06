Безсонов: спецслужбы могут быть причастны к срыву перемирия на Донбассе

Гибель украинских военнослужащих и срыв перемирия на Донбассе может быть делом рук спецслужб Украины. Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он обратил особое внимание на мгновенную реакцию президента Украины на произошедшее.

"Учитывая, как быстро Зеленский отреагировал на эту ситуацию, и она сразу стала поводом говорить о срыве перемирия российской стороной, появляется мысль, что это может быть работа украинских спецслужб", — считает представитель ДНР.

При этом Безсонов привел данные разведки, согласно которым украинские военные погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами, а не от обстрела армейских позиций, как заявил Минобороны Украины.

"Если верить украинской стороне, наши военнослужащие — первоклассные стрелки. Один выстрел из ручного противотанкового гранатомета – четыре противника погибли. Это очень серьезный показатель", — сказал представитель ДНР. На самом деле с украинской стороны имела место не боевая потеря.

Также Безсонов прокомментировал негативное отношение ДНР к назначению новым командующим ООС ярого русофоба Владимира Кравченко: "Он очень отличается от других украинских генералов своей воинственностью. Помешан на войне, мечтает стать прославленным полководцем – украинским Наполеоном, любит проводить исторические реконструкции и побеждать в них. Кроме того, на первом своем совещании Кравченко дал команду: ежедневно должны быть победы".

По словам Безсонова, Кравченко понимает важность информационной войны и для него любые способы достижения побед оправданы, в том числе и гибель своих же военнослужащих. "Поэтому мы ничего хорошего от него не ждем. Но мы готовы к любому исходу и любым движениям противника", — заключил Безсонов.

В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после переворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.