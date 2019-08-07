США блокируют у себя все активы Венесуэлы, Каракас просит ООН о защите

Москва назвала террором действия Вашингтона по блокировке активов Венесуэлы в Штатах. В Белом доме заявили, что используют все средства для свержения законного президента Николаса Мадуро. Что же ответили в Каракасе?

Венесуэла просит ООН защиты от США. Новые американские санкции венесуэльский постпред уже назвал грабежом мирового масштаба.

"Сегодня США стали угрозой для мира и стабильности во всем мире, и мы обращаемся к Совету Безопасности с просьбой принять меры на основе устава. Мы требуем, чтобы генсек организации выступил с прямым осуждением этих односторонних действий в отношении Венесуэлы", – заявил Самуэль Монкада, постпред Венесуэлы при ООН.

Вашингтон это не смутило. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был лаконичен: Венесуэла теперь официально находится в американском списке стран-изгоев. Выступал Болтон в Перу на Международной конференции по Венесуэле. Что характерно, прошла она без участия представителей Боливарианской республики.

"Сегодня Венесуэла присоединяется к таким странам, как Куба, Иран, Северная Корея. Это демонстрация нашей решимости. Наша политика — это максимальное давление на Мадуро и его сторонников", — сказал Болтон.

По новому указу Дональда Трампа заблокирована вся собственность Венесуэлы в юрисдикции США, в том числе Центральный банк страны. Под санкции попали активы правительства и бизнеса. Под ударом и нефтяной сектор — государственная компания "Петролеос де Венесуэла". Фактически это полное экономическое эмбарго. И бьют в первую очередь по социально-гуманитарной сфере, то есть по простым гражданам. Из-за санкций Венесуэла не может покупать лекарства, продовольствие, необходимые товары. Впрочем, в Белом доме прямо заявляют: чтобы свергнуть законного президента, все средства хороши.

МИД Венесуэлы подчеркнул, что американские санкции не имеют никаких юридических оснований с точки зрения международного права. По сути, это экономический террор.

"Чтобы сокрушить нас, требуется больше, чем магнат-мультимиллионер в Белом доме, который думает только о том, как бы сохранить свой пост на следующих выборах, — подчеркнул глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. — Мы полны решимости продолжить политические переговоры, в том числе с оппозицией, чтобы добиться мира и стабильности в нашей стране".

Венесуэла направила в Совет Безопасности и генсеку ООН официальные запросы срочно провести заседание в связи с враждебными действиями США. Как заявили в самой Организации, конфликт может стать одной из центральных тем ближайшей Генассамблеи в сентябре.