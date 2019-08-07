В США россиянина обвинили в нелегальном вывозе комплектующих для оружия

Прокуратура Бруклина предъявила обвинения 58-летнему россиянину Владимиру Кузнецову в нелегальном вывозе и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию.

Кузнецов с сообщниками обвиняется в приобретении в интернете частей стрелкового оружия и отправке этих товаров почтой в Россию.

Прокуратура утверждает, что в посылке, задержанной в июле 2017 года, находился элемент фрезерного станка и ложе для американской снайперской винтовки Remington 700. Через год американцы вновь задержали посылку, в которой, помимо прочего, опять было цевье винтовки и магазины к ней. Причем на отправляемых бандеролях и грузах указывалось ложное описание содержимого.

Если вина Кузнецова будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В заявлении генконсульства РФ в Нью-Йорке говорится, что официальных уведомлений о задержании от властей не поступало, сообщает ТАСС.