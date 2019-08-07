В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек

На 133 километре автодороги "Южно-Сахалинск — Оха" возле села Тихая Макаровского района Сахалинской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля с кран-балкой.

В настоящее время сообщается о 12 пострадавших, некоторые из них госпитализированы. Погибших нет, сообщает "Интерфакс".

В управлении ГИБДД УМВД по области рассказали о предварительной картине произошедшего: водитель грузовика разворачивался с обочины, в этот момент в него врезался ехавший в попутном направлении пассажирский автобус.