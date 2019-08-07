Пентагон: террористы укрепляют подпольную сеть в Ираке и Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Об этом говорится в докладе Минобороны США.

Доклад охватывает период с апреля по июнь этого года. В документе отмечается, что сокращение присутствия американской армии привело к уменьшению поддержки, доступной партнерам США, в тот момент, когда им она была необходима, чтобы "дать ответ на возрождение террористов".

Кроме того, как отмечается в документе, террористы (а их численность, по приблизительным данным, 14-18 тысяч человек) восстанавливают свою финансовую сеть.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. Впоследствии высшие чины Пентагона фактически уговорили Трампа пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил, сообщает ТАСС.

В марте Трамп заявил, что США освободили ранее подконтрольную игиловцам территорию Сирии и Ирака на 100%.

30 июля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, российский представитель Василий Небензя заявил, что западные страны рассчитывают сохранить террористический анклав в Идлибе. По его словам, Западу нужны террористы в Сирии, чтобы бороться с официальным Дамаском. Подобная ситуация наблюдалась каждый раз, когда в стране уничтожался очередной террористический анклав – в Восточном Алеппо или в Восточной Гуте.

На днях президент Турции подтвердил, что турецкие войска в скором времени начнут крупную военную операцию на территории Сирии.