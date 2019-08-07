США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику

Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права. Об этом заявил глава Пентагона на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу для норм международного права, которое мы пытаемся защищать", — сказал новый министр обороны Марк Эспер

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сообщил, что его страна с 1 сентября введет новые пошлины на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. 5 августа конфликт получил развитие в виде обвинений Пекина со стороны президента США Дональда Трампа в манипуляциях курсом юаня. США заявили, что Китай является валютным манипулятором.

Власти Поднебесной ответили, что такие действия США своенравны и не только не способствуют решению торгово-экономических споров между, но и серьезно подрывают мировой финансовый порядок.