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7 августа 201906:45

В Мексике неизвестные ограбили Монетный двор на 2,5 миллиона долларов

В Мексике неизвестные ограбили Монетный двор на 2,5 миллиона долларов

Дерзкое ограбление произошло в мексиканской столице. Двое вооруженных преступников средь бела дня ворвались в здание Монетного двора, нейтрализовали охрану, после чего беспрепятственно вошли в открытое хранилище.

Грабителям удалось вынести более полутора тысяч золотых инвестиционных монет сентенарио. На рынке такие монеты стоят в шестьсот раз дороже номинала. Ущерб оценили в два с половиной миллиона долларов, сообщает "Россия 24".

Генеральная прокуратура Мексики проводит расследование. Выясняют, почему на Монетном дворе были нарушены правила безопасности.

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