В Москве началась автоматическая проверка ОСАГО в тестовом режиме

В Москве приступили к тестированию системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.

Подобные послания в ближайшие дни получат более пяти тысяч автовладельцев. Общее число выявленных нарушений за три месяца — более 700 тысяч. После завершения тестирования нарушителям будет приходить штраф на 800 рублей.

Если система ошибочно выявит отсутствие страховки, водителям предлагают звонить на горячую линию Российского союза автостраховщиков.

Возможность проверки ОСАГО с помощью камер обсуждается с 2015 года. В качестве пробной площадки выбрана Москва. Вице-премьер Максим Акимов дал поручение разобраться с проблемой до 1 февраля 2019 года, сообщает телеканал "Россия 24".