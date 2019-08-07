Порошенко ночью вернулся на Украину

Петр Порошенко вернулся на Украину.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью. Оттуда он уехал на кортеже из двух автомобилей.

Порошенко отправился в отпуск 28 июля. Его самолет вылетел в Стамбул, а затем в Дубай. После этого борт пропал с радаров. Вероятно, бывший украинский лидер с семьей провели отдых на Мальдивских островах.

Между тем в отношении Порошенко возбуждено дело из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. 12 августа он должен явиться на допрос.