В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой, готовой к применению

В Ингушетии ликвидирован боевик с самодельным взрывным устройством.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в селе Вознесенское Малгобекского района произошло боестолкновение. В районе был введен режим контртеррористической операции.

38-летний местный житель оказал правоохранительным органам вооруженное сопротивление и был уничтожен. У него были изъяты карабин, три гранаты и самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.