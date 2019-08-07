"Тоттенхэм" договорился с "Ювентусом" о покупке Дибалы

Английский клуб "Тоттенхэм Хотспур" договорился с итальянским "Ювентусом" о покупке нападающего "старой синьоры" Паулы Дибалы. "Шпоры" согласны заплатить туринцам за 25-летнего аргентинского футболиста 64,4 миллиона фунтов.

По информации Sky Italia, в настоящий момент лондонский клуб ведет переговоры с Дибалой об условиях личного контракта. Если стороны придут к соглашению, в ближайшее время аргентинец присоединится к "Тоттенхэму".

Напомним, что ранее на форварда "Ювентуса" претендовал "Манчестер Юнайтед", однако сделка сорвалась из-за непомерных финансовых аппетитов футболиста.