Число пострадавших от взрыва в Кабуле выросло до 95

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95. Ранее сообщалось о 34 раненых. Информации о жертвах пока нет.

Мощный взрыв прогремел в западной части Кабула. Целью террористов было районное управление полиции, передает РИА Новости. Над зданиями поднимаются клубы дыма. Кроме того, в шестом полицейском округе взорвался автомобиль.

Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан" (запрещено в России).