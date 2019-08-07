Двое россиян пострадали во время джип-сафари в Турции

Джип с туристами рухнул с 20-метрового склона в турецкой Аланье, сообщает Haber Turk. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе двое россиян.

ДТП произошло около трех часов дня во вторник, 6 августа, недалеко от Аланьи — туристическая группа направлялась на джип-сафари в каньон Сападере. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина вылетела на обочину, снесла столб и упала с 20-метровой высоты.

В салоне находились 11 человек, травмы получили семь туристов: двое россиян, трое уроженцев Нидерландов и двое путешественников из Литвы. Все они были доставлены в больницы и находятся в палате интенсивной терапии.

CNN Turk приводит имена пострадавших россиян — Ирина Шиоков и Фаранни Биндим, но официального подтверждения этой информации нет.