Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена.

Певец умер 4 августа на 85-м году жизни. Предположительная причина смерти – онкологическое заболевание.

Ранее представитель Токарева сообщал, что похороны запланированы на 7 августа. Однако руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал РИА Новости, что родственники певца пока думают. По его словам, "там непонятная история".

"Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище", — сказал Немерюк.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) родился в 1934 году. В 1974 году он эмигрировал в США, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, пел в ресторанах. В 90-х годах вернулся обратно в Россию. Некоторые из самых известных его песен — "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая" и другие.