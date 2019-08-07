Джип в Анталье упал с 20-метровой высоты: один турист погиб, 10 пострадали

По уточненным данным, в результате аварии во время джип-сафари в Турции пострадали 6 россиян (ранее сообщалось о двух россиянах).

"Шесть граждан Российской Федерации доставлены с различной степенью повреждений в больницу провинции, тяжелых нет", — сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве РФ в Анталье.

ЧП произошло в горах возле курортного района Манавгат. По информации местных СМИ, водитель не справился с управлением, из-за этого джип вылетел с дороги и упал с 20-метровой высоты.

Всего в салон машины находились 11 туристов. 46-летний путешественник из Нидерландов погиб, еще двое граждан этой страны пострадали. Четверо пострадавших россиян находятся в больнице ALKU-Anadolu, еще двое направлены в медучреждения Антальи. Также ранения получили двое туристов из Литвы.