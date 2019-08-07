Во дворе жилого дома в Магнитогорске взорвали машину

Взрыв прогремел в среду утром во дворе жилого дома в Магнитогорске, одного человека доставили в больницу. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в автомобиле.

"Проснулся сегодня рано утром от громкого хлопка, думал, показалось, и лег дальше. Поехал на работу — оказалось, не показалось. Соседний дом (Советской армии, 51) полностью оцеплен, полиция с пожарными и скорой бегают", — рассказал 31tv.ru местный житель.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в тот момент, когда владелец "Жигулей" открыл дверь машины. Мужчину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На месте работают экстренные службы, в том числе взрывотехники. В причинах произошедшего разбираются следователи.