ЦСКА нацелился на форварда "Флуминенсе"

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантоса. Также известно, что на 22-летнего футболиста претендует итальянская "Фиорентина".

По информации Globo Esporte, потенциальный переход Абреу в армейскую команду может обойтись в 15 миллионов евро. Именно столько намерен выручить за футболиста "Флуминенсе".

В нынешнем чемпионате Бразилии Педро Абреу провел девять матчей, забив пять мячей. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до 2021 года.