Российская команда установила рекорд на международном конкурсе "Рембат-2019"

Команда России установила рекорд на международном конкурсе "Рембат". В эти дни соревнования проходят на площадке полигона Омского инженерного автобронетанкового института, передает ГТРК "Иртыш".

Полосу препятствий экипажи мастерской техобслуживания и ремонта нужно было преодолеть за минимальное количество времени. На 4 километрах дистанции их ожидали противотанковый ров, траншея с колейным мостом, железнодорожная платформа, прямой габаритный коридор на косогоре, а также ров, колея, холм, колея и брод в 1 метр.

Российским военным удалось справиться с испытанием за 16 минут и 34 секунды, что на 1 минуту 13 секунд превзошло прошлогодний результат и стало новым рекордом международного конкурса ремонтных бригад. Второй финишировала команда Лаоса, а третьими пришли специалисты-ремонтники из Узбекистана.

Напомним, "Рембат-2019" продлится до этой субботы. Команды-участницы из восьми стран мира, в том числе Мозамбика, Конго, Иордании и Камбоджи, будут состязаться в индивидуальной и огневой подготовке, смешанной и военно-технической эстафетах.