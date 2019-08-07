Саперы начали чистить "разбомбленную" Каменку

Саперы начали очистку Каменки от взрывоопасных предметов из сгоревшего арсенала.

Как сообщили в Минобороны России, в операции задействованы более ста специалистов Международного противоминного центра и инженерных подразделений Центрального военного округа. Они занимаются поиском взрывоопасных предметов, которые затем вывозят на безопасное расстояние и уничтожают.

В сельсовете "Интерфаксу" рассказали, что жителям Каменки разрешили вернуться в сопровождении полиции и военных, чтобы забрать из дома документы. Сама деревня пока находится в зоне оцепления.

ЧП на арсенале в Ачинском районе под Красноярском произошло днем 5 августа. Возник пожар, а затем начались взрывы. Сутки спустя детонация зарядов прекратилась. По последним данным, один человек погиб, 13 получили ранения. По факту пожара и взрывов заведено уголовное дело. Минобороны РФ и краевые власти создали комиссию для оценки ущерба.